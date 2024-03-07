Büyükçekmece'de veli ile okul müdürü arasındaki kavgayla ilgili yeni görüntüler

Tartışma kavgaya dönüşürken Okul Müdürü E.G. ile veli Hakan Utanç yaralandı. E.G. ve Hakan U. birbirlerinden şikayetçi olurken, bugün okula gelen E.G., öğrenciler ve personeller tarafından alkışlarla karşılandı. Olayla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Olay, dün 13.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Batıköy Memurdan Armağan İlkokulu ve Ortaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, okul müdürü E.G. deprem tatbikatı sırasında kendi aralarında konuşan 4 öğrenciyi darbetti. Öğrenciler velilerini arayarak durumu anlattı. Okula gelen velilerden Hakan Utanç ile okul müdürü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda veli Hakan Utanç'ın okul müdürü E.G.'nin kafasına sürahi ile vurduğu iddia edilirken, Hakan Utanç ise gözünden yaralandı. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Hakan Utanç'ın oğlu ile birlikte okula geldiği ve müdür odasına doğru gittikleri görülüyor. Görüntülerde ayrıca öğretmenler ve öğrencilerin panik halinde koşuşturduğu da görülüyor.

SENDİKADAN VELİLERE KINAMA

Bugün okula dönen okul müdürü E.G öğrenciler ve okul personeli tarafından alkışlarla karşılandı. Olayla ilgili, Hürriyetçi Eğitim Sen 5 Nolu Şube Başkanı Mustafa Tolga Peşkin okulun önünde açıklama yaptı. Peşkin, "Ben bugün Hürriyetçi Eğitim Sen İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı olarak değil, ben bugün bir öğretmen olarak konuşuyorum ve bu şiddeti uygulayan ve bu şiddeti uygulamanın hemen arkasından işini gücünü bırakıp basını yanlış yönelten, arkadaşların, velilerin tamamını kınıyorum. Öğretmen arkadaşlarımıza bugün burada yarın Allah korusun başka yerde ve daha önce yapılanların tamamına, yapılan bütün şiddetli eylemleri kınıyorum" dedi.