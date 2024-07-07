Büyükekşi gol olunca karısından önce Bilal Erdoğan'a sarıldı

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Büyükekşi gol olunca karısından önce Bilal Erdoğan'a sarıldı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin Hollanda'ya attığı golü Bilal Erdoğan'a sarılarak kutladı.

EURO 2024'te A Milli Takımımız, çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Ay yıldızlılar, maçta 1-0 öne geçmesine rağmen skor avantajını koruyamadı.

ERDOĞAN ALMANYA'YA GİTTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve oğulları Bilal Erdoğan, maçı izlemek için Almanya'da tribündeydi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve eşi Zehra Büyükekşi de Erdoğan ailesinin yanındaydı.

EŞİNDEN ÖNCE BİLAL ERDOĞAN'A SARILDI
Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin attığı golün hemen ardından sevinci Bilal Erdoğan ile kutladı.

Kolunu Bilal Erdoğan'ın omzuna atan Büyükekşi, daha sonra sevinci eşi ile kutladı.

O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

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