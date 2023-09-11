Büyükelçilik’te parçalanarak öldürülen gazetecinin faili Ortadoğu'yu Avrupa yapacağını söyledi

Büyükelçilik’te parçalanarak öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın faili, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Mohammed bin Salman "5 yıl içerisinde Ortadoğu, yeni Avrupa olacak" dedi.

Büyükelçilik’te parçalanarak öldürülen gazetecinin faili Ortadoğu'yu Avrupa yapacağını söyledi

Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Mohammed bin Salman, birleştirme sözü verdiği Ortadoğu’yu dünyanın yeni devi haline getireceğini söyledi.

Arap liderlerle özel bir toplantı yapan Selman, “Ortadoğu'nun yeni Avrupa olacağına inanıyorum. 5 yıl içinde Suudi Arabistan bambaşka bir ülke olacak. Bu Suudilerin savaşı. Bu benim savaşım. Ölmeden Ortadoğu'yu dünyanın tepesinde görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Veliaht Prens konuşmasında, "Bahreyn, Kuveyt ve siyasi anlamda ters düştüğümüz Katar bile çok farklı olacak” dedi.

BÜYÜKELÇİLİKTE PARÇALANARAK ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNİN FAİLİYDİ

Suudi Arabistan hükûmetine muhalif konumdaki Suudi gazeteci ve köşe yazarı Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de, Suudi Arabistan'ın İstanbul, Türkiye'deki başkonsolosluğunda, Suudi Arabistan hükûmeti ajanları tarafından düzenlenen bir suikast sonucu öldürülmüştü.

Kaşıkçı'nın ölüm emrini veren ve Suudi Arabistan'dan cinayet için özel ekip gönderen kişi Veliaht Prensi Mohammed bin Salman'dı.

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