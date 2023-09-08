Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı son yolculuğuna uğurlandı. Bebek’teki evinde ölü bulunmuştu

Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı (49) son yolculuğuna uğurlandı. Büyükhanlı, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.

Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı son yolculuğuna uğurlandı. Bebek’teki evinde ölü bulunmuştu

Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek'te yalnız yaşadığı evde önceki gün hayatını kaybetti.

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Bir süre önce ciğerlerindeki pıhtılaşma nedeniyle yoğun bakımda entübe edildiği ve 1 hafta önce taburcu olduğu öğrenilen Büyükhanlı için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener, iş insanı Cem Hakko, Canan Gerede ve gazeteci Ayşe Arman'ın da aralarında bulunduğu iş ve cemiyet hayatından isimler katıldı. İş insanının eski eşi Bennu Gerede ise törene katılmadı.

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Taziyeleri, Cem Büyükhanlı'nın babası Bahri Büyükhanlı ile annesi Nilüfer Sülüner kabul etti. Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya ve annesi Canan Gerede, Büyükhanlı Ailesi'ne taziyelerini iletti.

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Cem Büyükhanlı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

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"KALBİMDE SONSUZA KADAR ÖZEL OLACAKSIN"

Bennu Gerede, 2010 yılında nikâh masasına oturduğu, 15 ay evli kaldıktan sonra boşandığı Cem Büyükhanlı'nın vefat haberini Instagram hesabından duyurmuştu.

"Sevgili Cem, sen gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu dünyada birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat."

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