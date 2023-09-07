Cem Büyükhanlı kimdir?

Bebek’teki evinde ölü bulunan Cem Büyükhanlı kimdir? İşte Bennu Gerede'nin eski eşi Cem Büyükhanlı hakkında merak edilenler…

Cem Büyükhanlı kimdir?

1987 yılında İstanbul'da doğan Büyükhanlı oyuncu ve modeldir. "Survivor Türkiye Yunanistan" programına katılarak ekranlara gelen isim çeşitli reklamlarda da yer aldı. Kariyerine devam ederken "Kalk Gidelim" adlı dizide de rol aldı. 2010 yılında Bennu Gerede ile evlilik gerçekleştirdi fakat ikili 2011 yılında boşandılar.

654939-manset.jpgBüyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, İstanbul Bebek'teki evinde ölü olarak bulundu. Yaklaşık bir hafta önce akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildiği belirtilen Büyükhanlı, oyuncu Bennu Gerede ile 2010-2011 yılları arasında evli kalmıştı.

Evinde köpeğiyle yalnız yaşayan Büyükhanlı'nın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Büyükhanlı, yaklaşık bir hafta önce akciğerlerindeki rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

OYUNCU BENNU GEREDE İLE EVLİ KALMIŞTI

Cem Büyükhanlı, oyuncu Bennu Gerede ile 2010-2011 yılları arasında evli kalmıştı. Bennu Gerede, Büyükhanlı'nın ölümünün ardından sosyal medyada şu paylaşımı yaptı; "Sevgili Cem'im, Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat."

buyukhanli-holdingin-varisi-cem-buyukhanli-evinde-olu-bulundu-001.jpg

ekran-goruntusu-2023-09-07-120626.jpg

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
Son Haberler
Türkiye'de yok böyle röportaj. Verdiği cevaplara ağlasak mı gülsek mi diye düşüneceksiniz Güncel
Türkiye'de yok böyle röportaj. Verdiği cevaplara ağlasak mı gülsek mi diye düşüneceksiniz
Anne karnındaki bebek pis hava solursa ne olur Sağlık
Anne karnındaki bebek pis hava solursa ne olur
Depremzede konutlarındaki KDV muafiyetinin detayları belli oldu Ekonomi
Depremzede konutlarındaki KDV muafiyetinin detayları belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa AKP'ye karşı kazandı Siyaset
Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa AKP'ye karşı kazandı
Tek yumrukta canından oldu. İstanbul'da kan donduran olay Güncel
Tek yumrukta canından oldu. İstanbul'da kan donduran olay
Sağanak sonrası İstanbul barajlarında son durum! İSKİ doluluk oranlarını açıkladı Güncel
Sağanak sonrası İstanbul barajlarında son durum! İSKİ doluluk oranlarını açıkladı
Brezilya’daki selde can kaybı 36’ya yükseldi Dünya
Brezilya’daki selde can kaybı 36’ya yükseldi