Cem Büyükhanlı kimdir?

1987 yılında İstanbul'da doğan Büyükhanlı oyuncu ve modeldir. "Survivor Türkiye Yunanistan" programına katılarak ekranlara gelen isim çeşitli reklamlarda da yer aldı. Kariyerine devam ederken "Kalk Gidelim" adlı dizide de rol aldı. 2010 yılında Bennu Gerede ile evlilik gerçekleştirdi fakat ikili 2011 yılında boşandılar.

Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, İstanbul Bebek'teki evinde ölü olarak bulundu. Yaklaşık bir hafta önce akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildiği belirtilen Büyükhanlı, oyuncu Bennu Gerede ile 2010-2011 yılları arasında evli kalmıştı.

Evinde köpeğiyle yalnız yaşayan Büyükhanlı'nın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Büyükhanlı, yaklaşık bir hafta önce akciğerlerindeki rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

OYUNCU BENNU GEREDE İLE EVLİ KALMIŞTI

Cem Büyükhanlı, oyuncu Bennu Gerede ile 2010-2011 yılları arasında evli kalmıştı. Bennu Gerede, Büyükhanlı'nın ölümünün ardından sosyal medyada şu paylaşımı yaptı; "Sevgili Cem'im, Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat."