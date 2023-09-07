Dev holdingin varisi Cem Büyükhanlı evinde ölü bulundu

Büyükhanlı Holding’in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek'teki evinde cansız halde bulundu. Büyükhanlı’nın ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Dev holdingin varisi Cem Büyükhanlı evinde ölü bulundu

İnşaat ve turizm gibi sektörlerde faaliyet yürüten Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtindeki evinde cansız şekilde bulundu.

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Evinde köpeğiyle yalnız yaşayan Büyükhanlı’nın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Büyükhanlı, yaklaşık bir hafta önce akciğerlerindeki rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

Cem Büyükhanlı, oyuncu Banu Gerede ile 2010-2011 yılları arasında evli kalmıştı. Banu Gerede, Büyükhanlı’nın ölümünün ardından sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

“Sevgili Cem'im, Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat.”

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CEM BÜYÜKHANLI KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da doğan Büyükhanlı oyuncu ve modeldir. "Survivor Türkiye Yunanistan" programına katılarak ekranlara gelen isim çeşitli reklamlarda da yer aldı. Kariyerine devam ederken "Kalk Gidelim" adlı dizide de rol aldı. 2010 yılında Bennu Gerede ile evlilik gerçekleştirdi fakat ikili 2011 yılında boşandılar.

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