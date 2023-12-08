Büyümeyi destekliyor ve...

Bitkisel protein açısından zengin olan ve yüksek lif içeren aşurenin bağışıklık sisteminden kalp ve damar sağlığına dek birçok faydası bulunuyor.

AŞURENİN HİÇ BİLİNMEYEN 6 MÜTHİŞ YARARI

Büyümeyi destekliyor

Aşure hem yüksek enerjisiyle hem de vitamin-mineral yoğunluğu ve çeşitliliğiyle çocuklarda zeka gelişimi artırıyor ve gelişimine destek oluyor.

Süt yapımını artırıyor

Emziren annelerin dengeli ve sağlıklı beslenmeleri süt kalitesini artırıyor. Aşure,emziren annelere süt artırmada yardımcı olacak bir besin kaynağıdır.

Kabızlığı gideriyor

Buğday yarma gibi tahıllar ve ceviz, fındık, Antep fıstığı gibi yağlı tohumlar, kuru incir posa açısından oldukça zengin besinler... Aşure içerdiği çözünmez posa ile bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlıktan korunmayı sağlıyor ve bağırsak kanserlerine yakalanma riskini de düşürüyor.

Depresyondan koruyor

B grubu vitaminleri yeterli düzeyde almak ve omega 3 yağ asitlerinden yararlanmak depresyon riskini azaltıyor. B grubu vitaminlerinin birçoğunu içerdiği kuru baklagiller, buğday ve kuruyemişlerle sağlayan aşure pozitif ruh haline de katkı sağlıyor.

Kalp-damar sağlığını destekliyor

Aşureye konan tüm besinler bitkisel kaynaklı olduğu için doymuş yağ oranı çok düşük ve kolesterol içermiyor. Nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagiller ve ceviz gibi omega 3 yağ asitleri kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor, içerdiği E vitaminiyle de kalp-damar sağlığını koruyucu etki gösteriyor.

Bağışıklığı kuvvetlendiriyor

Neredeyse tüm bitkisel besin gruplarını içeren aşure vitamin, mineral yoğunluğu ve antioksidan kapasitesi yüksek bir tatlı. Meyvelerden antioksidan etki gösteren A C, E vitaminlerini, buğday ve yarma gibi tahıllardan B grubu vitaminleri ve çinko, demir gibi mineralleri, yağlı tohumlardan ise E vitamini ve anti inflamatuar etki gösteren omega 3 yağ asitlerini içeriyor. Özellikle içinde bulunduğumuz sonbahar aylarında sıkça rastlanan gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücut direncini arttırıyor.