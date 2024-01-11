Buzağı satmaya gelip, dehşeti yaşadılar: 7 gözaltı

Samsun’da yaşayan Recep T.G., Hakan E. ve Sefa E., 16 buzağıyı satmak için Bodrum’a geldi.

3 kişi satış için telefonda konuşarak anlaşma sağladıkları İ.A. ile Türkbükü’nde buluştu.

İ.A. mandıraların Cennet Koy mevkiinde olduğunu dile getirerek 3 kişiyi buzağılarla birlikte Cennet Koy’a götürdü. Ancak buzağı satıcılarını İ.A. ve orada bekleyen 6 kişilik silahlı grup karşıladı.

Burada silah ve bıçak zoruyla darp edilen Samsun'dan gelen 3 kişinin telefonları da alındı.

Satıcıları ölümle tehdit eden 7 kişilik grup, buzağıları kendi araçlarına yükleyip bölgeden uzaklaştı.

JANDARMA KISA SÜREDE YAKALADI

Kendi imkanları ile karakola giden satıcıların ihbarı üzerine Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın’a gitmek üzere yola çıkan şüphelileri yakaladı.

Bodrum’dan kaçırılmaya çalışılan 16 buzağıdan 2’si soğuk hava ve açlık nedeniyle öldü.

7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.