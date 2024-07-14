Buzdolabı bomba gibi patladı. Bir ev cayır cayır yandı

Saat 21.15 civarında, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Haydar Arslan Sokak'taki 5 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.

Daireden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, hemen itfaiyeyi aradı. Binayı saran dumanlar nedeniyle vatandaşlar kendi imkanlarıyla binayı terk etti. Bu sırada, evde bulunan 75 yaşındaki bir kadın bina sakinleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar oldu ve çevredeki insanlar büyük panik yaşadı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

İtfaiye ekipleri ihbar üzerine kısa sürede olay yerine geldi ve yangını söndürme çalışmalarına başladı. Sağlık ekipleri de bina sakinlerini kontrol etti. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını tamamen söndürdü.

Yangının buzdolabının motorundaki bir patlama nedeniyle çıktığı belirlendi. Olayda yaralanan olmazken, dairede maddi hasar oluştu.