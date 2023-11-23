Buzdolabının içi nasıl temizlenmeli

BUZDOLABI TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALI?

Öncelikle unutmamanız gereken konulardan birisi buzdolabını silme sıklığınız. Daha temiz bir dolaba sahip olmak istiyorsanız ayda bir kez buzdolabını silmeniz gerekmektedir. Kalan yemekler, kahvaltılıklar, salça, yumurtalar ve daha pek çok şey dolapta kaldığı süre içerisinde kokusunu dolabın içerisine bırakır. Buzdolabınızda oluşan kokuların önüne geçmek için:

ÖN TEMİZLİK

Buzdolabı temizliğine başlamadan önce mutlaka buzdolabının fişini çekiyoruz. Ardından yiyecekleri sırayla çıkarıp en yakındaki tezgaha ya da masaya koyuyoruz. Eğer güneş alan bir yerdeyse mutlaka üstünü bir bezle kapatıyoruz ve kısa süreliğine de olsa soğuğu muhafaza etmeye çalışıyoruz.

PARÇALARIN YIKANMASI

Çıkarmış olduğumuz raflar ya da plastik bölmeleri bulaşık makinesine koymadan elde yıkıyoruz. Bunun için bulaşık süngerimizi ve kullandığımız bulaşık deterjanını tercih ediyoruz. İyice yıkadığımızdan emin olduğumuzda bol su yardımıyla duruluyoruz. Buzdolabındaki her bölümün kirlerden arındığından emin olacağız fakat aynı şekilde bulaşık deterjanı gibi kimyevi maddelerden de uzaklaştığından emin olmamız gerekiyor. Aksi halde beklemediğimiz anlarda yiyecek ya da içeceklerden kimyasal bir tat alabiliriz.



DONDURUCUNUN TEMİZLENMESİ

Raflar kurumaya devam ederken hazırlayacağımız özel bir karışım ile buzdolabının içini ve dondurucu bölmesini temizlemeye hazırlanıyoruz. Dondurucu bölmesini temizlemeden önce mutlaka ürünleri çıkarıyor ve boş bir alan elde ettiğimizden emin oluyoruz. Aynı şekilde dondurucu bölmesindeki tarihi geçmiş ürünlerden kurtuluyoruz.

BUZDOLABIN İÇİNİ TEMİZLEMEK İÇİN

Küçük boy bir kovanın yarısına kadar su dolduruyoruz. İçine 4 yemek kaşığı sirke ya da 2 yemek kaşığı karbonat atıyoruz. İyice karıştırdığımız bu karışımı sünger yardımıyla buzdolabının içini temizlemekte kullanıyoruz.

DONDURUCU BÖLÜMÜNÜ TEMİZLEMEK İÇİN

Fısfıslı bir şişe içine 1 yemek kaşığı sirke ve 1 yemek kaşığı karbonat ekliyoruz. Fısfıslı şişeyi iyice çalkalıyoruz. Ardından dondurucunun her noktasına sıkarak sünger yardımıyla siliyoruz.

BUZDOLABININ LASTİKLERİNİ TEMİZLEMEK İÇİN

Beklenmeyen şekilde buzdolabının lastik bölümünde de kir bulunabilir. Bu kirlerden kurtulmak için karbonat döküp birazcık ıslattığımız diş fırçasıyla boydan boya tüm lastiği ovuyoruz. Ardından nemli bir bez yardımıyla lastiği siliyoruz.

BUZDOLABININ DIŞINI TEMİZLEMEK İÇİN

Raflarda olduğu gibi buzdolabının dışını da süngerin üzerine döktüğümüz bulaşık deterjanı yardımıyla siliyoruz. Süngerin nemli olmasına ve yumuşak yüzeyini kullandığımıza emin oluyoruz. Ardından nemli bir bezle ilk katı siliyoruz. Son olarak kuru bir bezle kurulamasını yapıyoruz.

SON DOKUNUŞLAR

Buzdolabının içini ve dışını tamamen temizledik, işin sonuna geldik sayılır. Buzdolabının içini karışımla temizledikten sonra nemli bir bezle tüm dolabı siliyoruz. Raflar, dondurucu ve diğer tüm bölgeleri tekrar tekrar yıkadığımız ve iyice sıktığımız bezimizle siliyoruz. Parlayan rafların karşısında mest oluyoruz.





YİYECEKLERİN YERLEŞTİRİLMESİ

Kuruyan rafları buzdolabının içindeki yerlerine yerleştiriyoruz. Eğer raflarda nem kaldıysa kuru bir bez yardımıyla sularından arındırıyoruz. Ardından her bir ürünü kendi rafına yerleştiriyoruz. Yani sebzeler sebzelik rafına, süt ürünleri kapalı raflara, ilaçlar kapaklı farklı bir bölmeye. Dondurucuyu da aynı şekilde kullanma ihtimali en yüksek olanları en üste koyacak şekilde düzenliyoruz.