Buzdolabınıza 1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın. Bayram yoluna çıkmadan önce mutlaka okuyun

Diyelim ki, uzun süreli bir tatile çıkacaksınız ve evde olmayacaksınız; fakat buzdolabında yiyecekleriniz var ve onları atmak istemiyorsunuz. Bu duruma en güzel çözüm, buzluğa bozuk para koymak…