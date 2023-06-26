Buzdolabınıza 1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın. Bayram yoluna çıkmadan önce mutlaka okuyun

Diyelim ki, uzun süreli bir tatile çıkacaksınız ve evde olmayacaksınız; fakat buzdolabında yiyecekleriniz var ve onları atmak istemiyorsunuz. Bu duruma en güzel çözüm, buzluğa bozuk para koymak…

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Buzdolabınıza 1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın. Bayram yoluna çıkmadan önce mutlaka okuyun 1
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Buzdolabınıza 1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın. Bayram yoluna çıkmadan önce mutlaka okuyun 2

Seyahate çıkmadan önce buzdolabına bozuk para koymak, Avrupa’da sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

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Buzdolabınıza 1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın. Bayram yoluna çıkmadan önce mutlaka okuyun 3

Öncelikle buzluğa bir kap su koyalım, donduralım.

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Buzdolabınıza 1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın. Bayram yoluna çıkmadan önce mutlaka okuyun 4

Sonra üzerine 1 TL koyalım ve üstünü kapatalım.

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Buzdolabınıza 1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın. Bayram yoluna çıkmadan önce mutlaka okuyun 5

Tatilden ya da farklı bir şehirden döndüğünüzde 1 TL buzun üzerinde duruyorsa dolaptaki gıdaların hepsini güvenle tüketebilirsiniz.

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Buzdolabınıza 1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın. Bayram yoluna çıkmadan önce mutlaka okuyun 6

Eğer 1 TL buzun altına düştüyse o gıdaları sakın yemeyin!

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Buzdolabınıza 1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın. Bayram yoluna çıkmadan önce mutlaka okuyun 7

Buzluğunuz uzun süre enerji kesintisine uğramış ve dolaptaki tüm ürünleriniz bozulmuş olabilir.

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Buzdolabınıza 1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın. Bayram yoluna çıkmadan önce mutlaka okuyun 8

Yani buzdolabı uzun süre durunca tüm ürünler çözülmüş ve çalışınca tekrar donmuş demektir.

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Buzdolabınıza 1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın. Bayram yoluna çıkmadan önce mutlaka okuyun 9

Bu süre zarfında et, tavuk vb. ürünler %90 bozulacaktır.

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Buzdolabınıza 1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın. Bayram yoluna çıkmadan önce mutlaka okuyun 10

Bu da sağlığınıza büyük zarar verir. Hatta gıda zehirlenmesi sonucu yaşamınıza bile son verebilir.

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Buzdolabınıza 1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın. Bayram yoluna çıkmadan önce mutlaka okuyun 11

Basit ama sağlığınız için çok iyi bir önlem…

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