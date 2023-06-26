Buzdolabınıza 1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın. Bayram yoluna çıkmadan önce mutlaka okuyun

Diyelim ki, uzun süreli bir tatile çıkacaksınız ve evde olmayacaksınız; fakat buzdolabında yiyecekleriniz var ve onları atmak istemiyorsunuz. Bu duruma en güzel çözüm, buzluğa bozuk para koymak…
Seyahate çıkmadan önce buzdolabına bozuk para koymak, Avrupa’da sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.
Öncelikle buzluğa bir kap su koyalım, donduralım.
Sonra üzerine 1 TL koyalım ve üstünü kapatalım.
Tatilden ya da farklı bir şehirden döndüğünüzde 1 TL buzun üzerinde duruyorsa dolaptaki gıdaların hepsini güvenle tüketebilirsiniz.
Eğer 1 TL buzun altına düştüyse o gıdaları sakın yemeyin!
Buzluğunuz uzun süre enerji kesintisine uğramış ve dolaptaki tüm ürünleriniz bozulmuş olabilir.
Yani buzdolabı uzun süre durunca tüm ürünler çözülmüş ve çalışınca tekrar donmuş demektir.
Bu süre zarfında et, tavuk vb. ürünler %90 bozulacaktır.
Bu da sağlığınıza büyük zarar verir. Hatta gıda zehirlenmesi sonucu yaşamınıza bile son verebilir.
Basit ama sağlığınız için çok iyi bir önlem…