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Yerli Süpermen Muş'tan çıktı. Buz tutmuş rampadan kayan aracını elleriyle çevirdi

Muş'ta buzlanan rampadan kayan hafif ticari aracı fark edip elleri ile durdurmaya çalışan başka bir aracın sürücünün o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 20:54
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Buzlanan rampadan kayan aracı elleri ile tutmaya çalıştı

Yerli Süpermen Muş'tan çıktı. Buz tutmuş rampadan kayan aracını elleriyle çevirdi
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DHA'nın haberine göre; Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu, ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kent merkezinde de yollar buzla kaplandı, kazalar meydana geldi. Minare Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki rampada bir hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle kaymaya başladı.

Bu sırada yük boşaltan başka bir hafif ticari aracın sürücü, durumu fark edip, kayan aracı elleriyle tutmaya çalıştı. Sürücünün çabası sonuç verirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Muş Belediyesi ekipleri, cadde ve sokakları temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor. 

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