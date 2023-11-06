BYD Türkiye Genel Müdürü Ergun: Türkiye’de elektrikli otomobil satışları yıl sonu 60 bini görecek

YENİÇAĞ - Ercan KARACA﻿

İzmir’de düzenlenen lansmanda otomotiv gazetecilerinin karşısına çıkan BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, Türk tüketicisinin elektrikli araçlar da dahil yeni ve teknolojik olan her şeye çok hızlı adapte olduğunu ve ilgi gösterdiğini belirterek, "Buradaki hız nasıl devam edecek diye öngörümüze baktığımız zaman, 2023'ün sonunda elektrikli otomobil pazarı rahatlıkla 50-60 binli seviyeleri görecek." dedi.

3 BİN KEZ ŞARJ BİLE VERİMLİLİĞİNİ DÜŞÜRMÜYOR

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’nin (Build Your Dreams) ATTO 3 modeli, WLTP ölçümlerine göre ortalama 420 km menzile sahip. Model, DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 29 dakikada şarj edilebiliyor. 60.4 kWh bataryayı 150 kW (204 PS) güç ve 310 Nm tork sunan elektrikli motorla kombine eden BYD ATTO 3, 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniye ile gerçekleştirerek segmentindeki en hızlı tek motorlu elektrikli SUV olarak öne çıkıyor.

Türkiye elektrikli araç pazarına eşsiz bir model sunduklarını belirten BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Euro NCAP ve Green NCAP testinden 5 yıldız alan modelimiz, aynı zamanda üstün elektrikli araç teknolojisiyle ‘Yılın Elektrikli Otomobili’ seçildi. ATTO 3, Blade Batarya teknolojisi sayesinde, 1 milyon kilometreden daha fazla kullanıma karşılık gelen 3 bin kez şarj edildiğinde dahi performansının yüzde 80’inden fazlasını koruyor. Piyasadaki lityum-iyon bataryalar gibi hızlı şarjla yüzde 100 şarj edilmesi de ömrünü etkileyemiyor” dedi.

4 BAYİYLE SATIŞA BAŞLADI

“İstanbul da iki, Ankara ve İzmir’de birer adet olmak üzere 4 bayi ile satışa başladık” diyen Ergun, “2024’te bayi sayımızı 20’ye çıkaracağız. Ayrıca ATTO 3 modelimize 12 bin talep gelse de bu sene bin 500 adet satacağız. Bir sonraki yıl aramıza BYD HAN ve BYD SEAL modellerimiz de katılacak ve 10 bin adetlik satış elde etmeyi hedefliyoruz. Elektrikli araç satışlarının her geçen gün artacağı önümüzdeki yıllarda, yüzde 10 ve üzerinde pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Tek donanım, 1.590.000 TL’lik fiyatla satışa çıkan BYD ATTO 3, Ejderha Yüzü dış tasarımına sahip.