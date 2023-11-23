Yılın elektrikli otomobilleri belli oldu. İlk 4’te hangi model var?

Otohaber Dergisi 2023 yılının elektrikli otomobillerini seçti. Ekonomik şartların her geçen gün zorlaştığı bu günlerde otomobil sahibi olmak bir lüks haline geldi.
Elektrikli araçlar, otomobil sahibi olmak isteyenlerin gözdesi haline geldi, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için cazip hale geldi.
Ayrıca, TOGG ile birlikte Türkiye'de de elektrikli araç algısı değişti ve bu araçlara olan talep arttı.
İşte yılın elektrikli otomobili: BMW i7
Yılın elektrikli sporcusu: PPRSCHE TAYCAN GTS
Yılın çok yönlü elektriklisi: VW ID. BUZZ
Yılın Fiyat-Fayda şampiyonu: SMART BRABUS
İlgili Haberler