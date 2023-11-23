Yılın elektrikli otomobilleri belli oldu. İlk 4’te hangi model var?

Otohaber Dergisi 2023 yılının elektrikli otomobillerini seçti. Ekonomik şartların her geçen gün zorlaştığı bu günlerde otomobil sahibi olmak bir lüks haline geldi.

Elektrikli araçlar, otomobil sahibi olmak isteyenlerin gözdesi haline geldi, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için cazip hale geldi.

Ayrıca, TOGG ile birlikte Türkiye'de de elektrikli araç algısı değişti ve bu araçlara olan talep arttı.

İşte yılın elektrikli otomobili: BMW i7

Yılın elektrikli sporcusu: PPRSCHE TAYCAN GTS

Yılın çok yönlü elektriklisi: VW ID. BUZZ

Yılın Fiyat-Fayda şampiyonu: SMART BRABUS