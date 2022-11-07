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Bypass sonrası iyileşmeyi hızlandıran 10 kural

Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Bilge Yılmaz, bypass sonrası yapılması gerekenleri 10 maddede sıraladı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 13:35
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Bypass sonrası iyileşmeyi hızlandıran 10 kural

Bypass sonrası iyileşmeyi hızlandıran 10 kural
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İHA'nın haberine göre; Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Bilge Yılmaz, “Bypass ameliyatı sonrası stresten uzak durun, uyku düzeninize dikkat edin ve dengeli beslenmeye özen gösterin” ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Bilge Yılmaz, “Türkiye'de her yıl yaklaşık 250 bin kişiye kalp-damar hastalığı tanısı konuluyor, her yıl ortalama 300-400 bin kişi kalp krizi geçiriyor ve bunların yaklaşık 150 bini hayatını kaybediyor” dedi.

“DİYET LİSTESİNE UYGUN BESLENMELİ”

Op. Dr. Bilge Yılmaz, bypass sonrası yapılması gerekenleri şöyle açıkladı:

“Stresten uzak durun. Açık kalp ameliyatlarından sonra bir ay kadar stresli ortamlarda ve iş yerlerinde bulunmayın. Kendinizi zorlamadan bol bol yürüyüşler ve nefes egzersizleri yapın. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. İlaçlarınızı düzenli kullanın, kontrol muayenelerinizi geciktirmeyin. Kişisel hijyene dikkat edin, enfeksiyon riski nedeniyle kalabalık ortamlardan bir süre uzak durun.

Uyku düzeninize dikkat edin. Açık kalp ameliyatlarından sonra sık rastlanan uyku problemlerini en aza indirmek için gündüz değil geceleri uyuyun. Su tüketiminde doktorunuz aksini söylemedikçe 2-2.5 litrenin altına düşmeyin. Taze sebze-meyve, tahıl gibi tüm vitamin ve mineralleri içerecek lifli ve dengeli beslenme düzenini benimseyin. Midenize ve sindirim sisteminize aşırı yüklenmeyin. Diyabet ya da metabolik hastalığı olanlar ise diyet listesine uygun beslenmeli.”

“BEKLEMEDEN DOKTORUNUZA BAŞVURUN”

“İçeriğini bilmediğimiz bitkisel ilaç ya da ürünleri doktorunuza sormadan kullanmayın. Bazı bitkilerin kan sulandırıcıların etkilerini artırıp azalttığını unutmayın.
Yara yerlerinin bakım ve pansumanlarına özen gösterin. Özellikle göğüs kemiği kesiği yapılan hastalar, esneme, gerilme, yük taşıma ya da kolları aşırı kullanma gibi hareketlerden kaçınmalı. Eğer korse ya da varis çorabı gibi taburculukta verilen malzemeler varsa, bunları düzenli kullanın. İlaç alerjisi, nefes darlığı, yara yerinde akıntı, aşırı baş dönmesi, ateş ve kanama gibi durumlarda beklemeden doktorunuza başvurun.”
 

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