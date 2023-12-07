Cadde ortasında cinayet

İHA'nın haberine göre, olay, 5 Aralık akşam saatlerinde Doğan Mahallesi Asuman Sokak'ta meydana geldi. Öner İsaoğlu (30), yol kenarında bıçaklanmış halde bulundu. Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Öner İsaoğlu hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, M.A.G.'yı (34) gözaltına aldı. M.A.G.'nın ifadesinde, Öner İsaoğlu'yu tanımadığını, yolda tartıştıklarını ve kavga ettiklerini söyledi. Kendisini korumak için bıçak çektiğini söyleyen M.A.G. bıçağın neresine isabet ettiğini görmediğini açıkladı.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kavga ettiği ve Öner İsaoğlu'nun bıçaklandığı anlar yer aldı.