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Caddede silahlı çatışma. Mermiler camları parçaladı

Esenyurt'ta gece saatlerinde caddede karşılaşan iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirlerine kurşun yağdırdı.  Açılan ateş sonucu şans eseri kimse yaralanmazken, bir kafe ile park halindeki 2 otomobilin camları kırıldı.  

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 06:58
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Caddede silahlı çatışma

Caddede silahlı çatışma. Mermiler camları parçaladı
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İHA'nın haberine göre, olay, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Orhan Gazi Caddesi'nde karşılaşan iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirlerine kurşun yağdırdı. 

Açılan ateş sonucu şans eseri kimse yaralanmazken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bu sırada bir kafenin ve park halindeki 2 otomobilin camları açılan ateş sonucu kırıldı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.  

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Camları kırılan kafenin de güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

 

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