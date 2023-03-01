Cadı Fındığı bitkisi sivilcelere iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Cadı Fındığı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Cadı Fındığı bitkisinin akne ve sivilceleri gidermeye yardımcı olması dikkat çekti.

CADI FINDIĞI BİTKİSİ NEDİR?

Cadı fındığı, Hamamelidaceae familyasından Hamamelis cinsini oluşturan ikisi Kuzey Amerika biri Japonya ve bir türü de Çin'de bulunan bitkilerin ortak adı. Diğer bir ismi sihirli ceviz olan bitki, genellikle cilt bakımında ve cilt hastalıklarında tedavi amaçlı kullanılır.

CADI FINDIĞI NEREDE YETİŞİR?

Boyu yaklaşım 3 m. olan cadı fındığı bitkisi kışın yapraklarını döken bir ağaçtır. Kuzey Amerika ormanlarına özgü bir bitkidir. Ancak Avrupa’nın bazı bölgelerinde, tropik ormanlarda da yetişir. İçeriğinde sağlık açısından çok önemli bileşenleri taşıyan bitki kozmetik sanayide sıklıkla tercih ediliyor.

CADI FINDIĞI BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Akne ve sivilce gidermeye yardımcı etkileri vardır

-Nemlendirici etkiye sahiptir.

-Yaşlanma geciktirici özeliğe sahiptir.

-Antioksidan etkileri vardır.

-Sebum dengeleyici özelliği bulunur.

-Ciltteki ton eşitsizliklerini düzenlemede yardımcıdır.

-Saçların hızlı uzamasına destek olur.

-Kepek sorununun çözümüne yardımcıdır.

-Egzama gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde yardımcıdır.

-Çok işlem görmüş saçların onarımına destek verir.