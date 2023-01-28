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Çağla Şıkel yeni sevgilisi ile görüntülendi

Uzun yıllardır hayatında kimse olmayan Çağla Şıkel'in aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozduğu konuşuluyordu. Özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Şıkel, dün akşam yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 17:01
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Çağla Şıkel avukat sevgilisi Nail Gönenli ile ilk kez görüntülendi

Çağla Şıkel yeni sevgilisi ile görüntülendi
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2008-2015 yılları arasında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalan 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, uzun zamandır hayatına kimseyi almıyordu. Adı birçok isimle anılan Şıkel'in son olarak avukat Nail Gönenli aşk yaşadığı iddia edildi.

MUTLULUĞU YÜZÜNE YANSIDI

Dün akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşının doğum gününü kutlayan Çağla Şıkel, yeni aşkıyla görüntülendi. Oldukça keyifli olduğu görülen 44 yaşındaki Şıkel, bir ara elini Gönenli'nin omzuna koydu. Mekandan peş peşe çıkan ikili aynı araca binerek uzaklaştı.

ADI GÜZEL OYUNCULARLA ANILMIŞTI

Bir dönem cemiyetin tanınmış psikologlarından Zeynep Selvili ile aşk yaşayan Nail Gönenli ise Aybüke Pusat ,Pınar Deniz ,Bestemsu Özdemir ve Burcu Kıratlı ile ünlü oyuncularla anılmıştı. 

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