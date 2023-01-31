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Çağla Şıkel sevgilisi hakkında ilk kez konuştu

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra hakkında çıkan tüm aşk iddialarını yalanlayan Çağla Şıkel, yeni sevgilisi Nail Gönenli hakkında ilk kez sessizliğini bozdu.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 17:49
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Sevgilisinin evine girerken görüntülenmişti! Çağla Şıkel sessizliğini bozdu

Çağla Şıkel sevgilisi hakkında ilk kez konuştu
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Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, avukat sevgilisi Nail Gönenli ile birlikte İstanbul gecelerinde objektiflere yansımıştı. 

Emirgan'da Nail Gönenli ile birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Şıkel, daha sonra sevgilisinin Arnavutköy'deki evine girerken görüntülenmişti. 

Çağla Şıkel, avukat sevgilisi Nail Gönenli hakkında ilk kez konuştu. İki gece üst üst sevgilisiyle görüntülenen model, açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ"

Çağla Şıkel, "Hiçbir zaman konuşmayacağım. Merak etmenizi anlıyorum ama bir şey söylemeyeceğim, kusura bakmazsanız eğer. Her şey göründüğü gibi" dedi.
 

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