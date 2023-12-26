Çağla Şikel 4 gün sonra gözlerini açınca hüngür hüngür ağladı

Manken ve sunucu Çağla Şikel, “karanlık inziva” isimli bir meditasyona katıldı. Meditasyon sırasında gözleri kapalı kalan Çağla Şikel’in 4 gün sonunda gözleri açıldı. Çağla Şikel, gözleri açıldığında kendini tutamadı ve ağlamaya başladı. Sunucuya, yoga eğitmeni, tesellide bulundu.

Gün geçtikçe daha da artan karanlık inziva isimli meditasyona katılan kişiler, 3 gün boyunca gözleri tamamen kapalı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Meditasyon sırasında hiçbir teknolojik alet kullanılmıyor. Meditasyonun 4. Günün de ise, katılımcılar ormanlık bir alana gözleri kapalı bir şekilde bırakılıyor ve yaşadıkları binayı içgüdüleriyle bulmaya çalışıyor. Meditasyon 4 günün sonunda sona eriyor.

ÇAĞLA ŞİKEL KENDİNİ TUTAMAYIP AĞLADI

Meditasyonun son gününde katılımcıların gözleri açıldı. Bunun üzerine katılımcılar teker teker ağlamaya başladı. Ağlayanların arasında ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel’de vardı. Gözleri açıldığı için ağlayan Şikel’i yoga eğitmeni teselli etti.