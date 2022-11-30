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Çağlayan Adliyesi’nde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat çerçevesinde adliye içindeki ve dışındaki üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı, sahte dumandan etkilenenler ise tahliye edildi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 15:14
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Çağlayan Adliyesi’nde gerçeği aratmayan tatbikat

Çağlayan Adliyesi’nde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı
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İHA'da yer alan haberde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sivil Savunma ve Acil Afet Yönetim Bürosu tarafından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Saat 14.00’te alarm verilerek başlayan tatbikatla, eksi birinci katı yangın dumanı gibi görünen yoğun sis sardı. Eğitmenler tarafından konumlandırılan duman makinesi ile gerçekçi bir yangın ortamı oluşturulurken, C1 ve C3’deki blokların tahliye edilmesine başlandı. Yapılan tatbikat itfaiye, ambulans ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Üst kattaki vatandaş halat yardımıyla kurtarıldı, çocuklar da tahliye edildi
Senaryo gereği adliyenin zemin katında mahsur kalan bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından eksi üçüncü kata sarkıtılan halat yardımıyla kurtarılırken, diğer bir yaralı vatandaş ise sedye yardımıyla tahliye edildi. Öte yandan yine senaryo gereği adliyenin çocuk kreşinde bulunan küçük çocuklar da öğretmenlerinin de kontrolüyle dışarıya çıkarıldı.

Tüm bu yangın tatbikatını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı vekilleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak da izleyici olarak takip etti. Yangın tatbikatının son aşamasında ise adliye binasının dışında senaryo gereği mahsur kalan bir personel de itfaiye merdiveni yardımıyla bulunduğu katın penceresinden kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Tatbikatın tamamlanmasının ardından Çağlayan adliyesi normale döndü.

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