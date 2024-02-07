Çağlayan Adliyesi’nde terör saldırısında katledilen Dilfiraz Karataş’a son veda

57 yaşındaki Dilfiraz Karataş’ın cenaze töreni, Bağcılar Cemevi’nde gerçekleştirildi. Tören sırasında Karataş’ın eşi Kamer Karataş, kızı Seda ve oğlu Okan Karataş taziyeleri kabul etti. Karataş’ın çocukları, annelerini son yolculuğuna uğurlarken ayakta durmakta zorlandılar.

Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı. Tören sırasında fenalaşan ve ayakta durmakta zorlanan Seda Karataş’a Vali Gül destek verdi.

“BENİM ANNEM GENCECİKTİ”

Dilfiraz Karataş’ın kızı Seda Karataş, annesinin genç yaşta kaybının acısını ifade ederken, “Benim annem ne iyi kadındı. Benim annem yaşlanacaktı daha ben ona bakacaktım. Benim annem gencecikti. Hiçbirşeyi yoktu. Daha 50 yaşındaydı, nasıl yaşayacağız biz bu acıyla. Anne neden bıraktın bizi?” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

“1 DAKİKA GEÇ GİTSE BELKİ DE OLMAYACAKTI”

Dilfiraz Karataş’ın kuzeni Muzaffer Yedigöl, cenaze töreni öncesi yaptığı konuşmada, “Hem köylüm hem de akrabamdır. Dün sabah kahvaltıdan sonra akrabasının, teyzesinin 40’ı için mevlid okutmak için Çağlayan’a gidiyor. Metrobüsten inerken kendini olayın içinde bulunuyor ve yaralanıyor. Kader, alın yazısı yani çekti götürdü. 10 dakika geç gitse veya 1 dakika geç gitse belki de olmayacaktı” dedi.

“HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN”

Cenaze törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, “Dün Çağlayan Adliyemize hain bir saldırı girişiminde bulunuldu. O saldırı neticesinde yaralanan 7 vatandaşımızdan 1’i vefat etmişti. Bugün de Bağcılar Cemevi’nde onun cenaze törenine katıldık. Başsavcımızla, kaymakamımızla, belediye başkanımızla, Cemevi başkanımızla ve vatandaşlarımızla birlikte. Allah rahmetiyle muamele etsin, Rabbim rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun. Diğer yaralı 6 vatandaşımızdan 2’si dün taburcu olmuştu, 2’si polis olmak üzere diğer 2 vatandaşımızın da tedavisi devam ediyor. Çok şükür durumları iyi” dedi.

Vali Gül, terörle mücadele sürecinin uzun olduğunu ve sabırla beklememiz gerektiğini belirtti.