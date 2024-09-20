Çağrı cihazı şirketinin başkanı ve kurucusu sorgulandı. İsrail çağrı cihazlarını aynı anda patlatarak saldırmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çağrı cihazı şirketinin başkanı ve kurucusu sorgulandı. İsrail çağrı cihazlarını aynı anda patlatarak saldırmıştı

Hizbullah üyeleri tarafından kullanılan cihazların aynı anda patlaması olayıyla ilgili Gold Apollo'nun başkanı Hsu Ching-kuang ve kurucusu sorgulandı. İki isim de suçlamaları kabul etmedi.

Hizbullah üyeleri tarafından kullanılan çağrı cihazlarının aynı anda patlaması sonucu yaşanan trajik saldırıda, Tayvan merkezli Gold Apollo şirketinin başkanı Hsu Ching-kuang ve kurucusu sorgulandı. Saldırı, dokuz kişinin ölümüne ve yaklaşık üç bin kişinin yaralanmasına neden oldu; dünya gündeminde büyük bir şok etkisi yarattı.

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Soruşturma kapsamında, Hsu Ching-kuang, saldırıda kullanılan çağrı cihazlarının Gold Apollo tarafından üretilmediğini belirtti. Bunun yerine, bu cihazların markasını kullanma lisansına sahip Budapeşte merkezli BAC Consulting KFT tarafından üretildiğini savundu. Söz konusu saldırının ardından Tayvan polisinin Gold Apollo'nun dört ofisini araması, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Tayvan savcılığı, davayı titizlikle ele aldıklarını ve ülke güvenliğini tehdit eden her durumu ciddiye aldıklarını vurguladı. Hsu ve kurucu, sorgulamanın ardından serbest bırakılırken, bu durum kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Tayvan Ekonomi Bakanı ise çağrı cihazlarında kullanılan parçaların Tayvan’da üretilmediğini “kesin olarak” belirtti.

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Bu olay, sadece bir terör saldırısı değil, aynı zamanda uluslararası bir skandalın başlangıcı olarak da değerlendiriliyor. Ayrıca, bu tür cihazların uluslararası kullanımının denetlenmesi gerektiği konusundaki görüşler güçleniyor.

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