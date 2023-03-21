Çakaleriği bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çakaleriği bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ÇAKALERİĞİ BİTKİSİ NEDİR?

Bir çeşit eriktir. Ağacı bodurdur. Çiçekleri beyazdır ve yapraklarından önce çıkar.

Meyvesi yuvarlak ve yeşildir. Tadı buruktur. Çiçekleri; Mart ve Nisan aylarında toplanıp, kurutulur.

ÇAKALERİĞİ BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

- İshali keser.

-Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

-Ateşli hastaların kalbini kuvvetlendirir.

-Terletir ve vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar.

-Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir.

-Anne sütünü artırır.

- Kötü kolesterol oranını düşürerek kalp ve damar hastalıkların riskini azaltır.