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Bu bitkiler tam bir can suyu

Hastalıkların şifa kaynağı doğada. Peki hangi bitkiler cana can katıyor? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 16:20
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Bu bitkiler hayata renk veriyor

Bu bitkiler tam bir can suyu
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ÇALAPA İDRAR SÖKTÜRÜR

Çalapa eflatun renkte çiçekler açan bir sarmaşıktır. Reçinesinde, yaklaşık yüzde 40 oranında müshil etkisine sahip maddeler bulunur. Kökler reçinenin dışında, şeker, nişasta ve zamk içerir. Bitkinin yumru kökleri temizlenip kurutulduktan sonra toz haline getirilerek kullanılır. İdrar söktürerek kabızlığı giderir ve ishal yapar.

DİYABETE DULAVRAT OTU

DULAVRAT otunun köklerinden elde edilen yağ kozmetikte de kullanılır. Aynı zamanda idrar söktürür. Kanı temizler. Deri hastalıklarına karşı faydalıdır. Romatizma ve gut şikayetlerini azaltır. Şeker hastalığına karşı faydalıdır. Terleticidir. Saç çıkmasını hızlandırır ve kepeği azaltır.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIR

Efelek de denilen labadanın kurutulmuş kökü ve yaprakları ilaç, taze bitkisi de sebze olarak kullanılır. Yapraklarından dolma yapılır. Yeşil tohumları kaynatıldıktan sonra elde edilen su içilirse anne sütünü artırır. Kökü kaynatılıp içilirse kaşıntıları giderir. Yaprakları kaynatılıp lapa haline getirilerek deri hastalıklarında kullanılır

KALP ÇARPINTISINA ZAHTER

Kara kekik ya da dağ kekiği olarak da bilinen zahter uçucu yağ ve tanen içerir. Bitki çiçekleriyle birlikte toplanıp kurutulduktan sonra toz haline getirilir. Çay ya da kahve olarak tüketilebilir. Baharat olarak da kullanılır. Kalp çarpıntısını giderir ve sinirleri kuvvetlendirir. Egzama şikayetlerine karşı da faydalıdır. İdrar söktürür. Hamilelere ve guatr şikayeti olanlara tavsiye edilmez.

ARDIÇ KANSIZLIĞA İYİ GELİR

600 yıl yaşayabilen ardıç ağacının ardıç tohumu denen bitkileri içerdiği organik asitler, reçine, acı madde ve C vitamini ile şifalı bir besindir. Ardıç tohumu vücuda kuvvet verir, kansızlığı iyi gelir. Kandaki şeker oranını düşürür. Terletici bir bitki olduğu için vücutta biriken fazla suyu boşaltmaya yardımcı olur.

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