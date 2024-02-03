Çakar lamba kullananlara 1 milyon 717 bin TL ceza

Düzce’de Polis ve Jandarma ekipleri, çakar lamba denetimlerine devam ederken, usulsüz çakar lamba kullanan araçlara göz açtırmadı.

Ekipler 2023 yılı içerisinde 355 sürücü ve araç tescil plakasına 1 milyon 442 bin 720 lira ceza uygularken, 2024 yılı Ocak ayı içerisinde ise 42 sürücü ve araç tescil plakasına 270 bin 438 lira vezai işlem uyguladı.

Böylelikle toplamda 397 sürücü ve araç tescil plakasına 1 milyon 713 bin 158 TL trafik idari para cezası kesildi.

Yetkililerin denetimlerinin sıklıkla süreceği öğrenilirken, sürücülerden kurallara uymasını istendi.