20 yaş üstü araçlar için yeni gelişme. TESK Genel Başkanı açıkladı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, en son 2015’te çıkarılan hurda araç teşvik yasasının tekrar gündeme gelmesi gerektiğini vurgulayarak, artık 20 yaş üstü tüm araçların yenilenerek ekonomiye katkı sağlanması, ithalatın azalması ve akaryakıt israfı ile çevre kirliliğinin önlenmesi için yeni bir hurda araç teşvik yasasına ihtiyaç olduğunu açıkladı.

"HURDA ARAÇ TEŞVİK YASASI TEKRAR GÜNDEME GELMELİ"

Palandöken, TÜİK verilerine göre, 2023 yılı sonu itibariyle Türkiye’de bulunan toplam 28 milyon 740 bin aracın yaş ortalaması 14,5 olarak belirlendiğini söylerken, bu araçların tamir ve bakım masraflarının karayolu taşımacılığında problem oluşturduğunu belirtti.

İlgili Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları koordinasyon yaparak konuyu çözüme kavuşturması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi piyasanın şu anda en çok ihtiyaç duyduğu hurda araç teşvik yasası tekrar gündeme gelmeli. Bu kez sürekli olarak yürürlükte kalmalı” diye konuştu.

Devletin ithalatı azaltıp ihracatı arttırmaya yönelik çalışmalarına hurda teşvik yasasının önemli katkı sağlayacağının altına çizen Palandöken, “İthal ettiğimiz her şey enflasyonu ve döviz kurunu doğrudan arttırmaktadır. Yerli sanayimizin en büyük girdileri arasında yer alan demir-çelik sektöründe Brezilya ve Hindistan başta olmak üzere yılda 9 milyar dolar demir-çelik hurdası ile 12 milyar dolar civarında hammadde ithal ediyoruz. Oysaki trafiğe kayıtlı toplam 28 milyon aracın ortalama yaşının 14,5 olduğunu düşündüğümüzde hurdaya ayrılıp hammadde ihtiyacını karşılayacak potansiyelimiz var” dedi.

SÜRÜCÜLERE BİR DEFAYA MAHSUS ÖTV MUAFİYETİ

Öncelikle hurda araç teşvik yasası yürürlüğe tekrar girmesi ve 20 yaşın üzerindeki araçların hurdaya ayrılması gerektiğini söyleyen Palandöken, aracını yenileyecek olan sürücülere bir defaya mahsus ÖTV muafiyeti önerisinde bulundu. TESK Genel Başkanı ayrıca, ulaştırma sektöründeki esnafa düşük faizli ve uzun vadeli kredi verilerek yeni araç alımının sağlanması gerektiğini söyledi.

Bazı ticari araçlarda zaten yaş sınırlaması olduğunu hatırlatan Palandöken, “Bazı illerimizde İl Koordinasyon Kurullarında alınan kararla ticari araçların kullanım yaşı farklılık gösteriyor. MEB’in kararına göre servis araçlarında da 12 yaş sınırı mevcut. Özellikle bu tür araçları yenilemek zorunda kalan esnafımıza kolaylık sağlanmalı. Başta ticari araçlar olmak üzere trafikte yaşını doldurmuş araçlar sahibine tamir ve bakım gibi sürekli külfet getirirken trafikte de tehlike saçarak çevreye ve ekonomiye zarar veriyor” diye konuştu.

Palandöken, bunun için 2015 yılında olduğu gibi ÖTV’nin yeniden sıfırlanması ve kamyon ve otobüslerde ise ÖTV sıfırlanırken KDV’de de indirime gidilmesi gerektiğini açıklarken, bunun hem daha konforlu ulaşım sağlayacağını hem de trafiği rahatlatacağını vurguladı.