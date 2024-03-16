Çakmak gazı infilak etti

Bakkal işleten şahsın alevlerle yüz yüze kaldığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Damlaçimen köyünde yaşanan patlamada alevlerle yüz yüze kalan adam ile karşısındaki arkadaşı olayı yaralanmadan atlattı.

Olayı görünce içeriye bakan ve hem işyeri sahibinin de çakmağına gaz doldurtmak isteyen kişinin sağlık durumlarının iyi olması üzerine dükkana girmediğini söyleyen bir kişi "Öylesine bakarken işyeri sahibi çakmağa gaz doldurmaya çalışıyordu. Bir anda patlama oldu. Kimsenin yaralanmaması mucize" yorumunu yaptı.