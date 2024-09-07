Calafiori sakatlandı. Arsenal endişelendi

Arsenal'in savunma oyuncusu Riccardo Calafiori ciddi sakatlığı Arsenal’de endişe yarattı.

Riccardo Calafiori'nin dün gece İtalya'nın Uluslar Ligi'nde Fransa'ya karşı kazandığı zafer sırasında oyundan çıkmak zorunda kalmasının ardından Arsenal büyük bir sakatlık korkusu yaşadı.

İngiliz ekibinin yaz döneminde 42 milyon sterline transfer ettiği savunma oyuncusu, Ousmane Dembele'nin kendisine çalım attıktan sonra üzerine düşmesiyle ayak bileğine sert bir darbe aldı.

İtalya'dan Alessandro Bastoni kanat oyuncusundan topu kazandı ancak devamında onu yakaladı ve Dembele'nin savrulan bacağı daha sonra Calafiori ile birleşti.

Calafiori, Parc des Princes'teki karşılaşmada bir saatten biraz fazla oynadı ancak olaydan kısa bir süre sonra sağlık görevlileri tarafından çıkarıldı.

Mikel Arteta'yı endişelendiren sahnelerde, gözle görülür bir şekilde endişeli takım arkadaşları etrafında toplanırken, bek oyuncusu yerde ciddi bir acı içinde göründü.