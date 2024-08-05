Çalışan bağlılığı danışmanından ‘kaygı giderici’ program: Yeni işyerine 30 günde nasıl adapte olunur?

Çalışan bağlılığı danışmanı video, webinar, soru-cevap oturumlarını içeren programıyla hem genç hem de profesyonel çalışanlara yol haritası çiziyor.

Dünyada her yıl milyarlarca kişi iş hayatına merhaba derken her yeni çalışan iş hayatına kolay bir şekilde uyum sağlayamıyor ve başarılı olmakta zorlanıyor. Çalışan Bağlılığı Danışmanı Bertay Fişekçi ise ‘İş Hayatına Hoş Geldiniz’ isimli yeni programıyla iş hayatına yeni atılanlar başta olmak üzere, iş değiştirenler için de yol haritası çiziyor.

Bertay Fişekçi, programına dair şu bilgileri paylaştı: “Meslek yaşamına henüz başlayacak ya da iş değiştirerek yeni bir şirkete adım atacak pek çok birey, nasıl bir kültürle karşılaşacağını, ilk aylarda iletişim modelini hangi temeller üstüne kuracağını merak eder. Hatta bu durum zaman zaman kaygıya dönüşerek, çalışanların potansiyeline ulaşmalarını engeller. Ben de ‘İş Hayatına Hoş Geldiniz’ başlıklı programı kapsamında oluşturduğum içeriklerimle bu soruları ortadan kaldırıyor, çalışanlar için yol haritası çiziyorum.”

Farklı konu başlıklarında 40 eğitici videoya erişiyor

Programının avantajlı fiyat döneminin devam ettiğini belirten Çalışan Bağlılığı Danışmanı Bertay Fişekçi’den edinilen bilgilere göre, 'İş Hayatına Hoş Geldiniz’e kayıt olanlar ayda bir soru - cevap oturumu gerçekleştirebilirken sohbet grubundan da sorularına yanıt bulabiliyor. 40 video ve 1 webinar ile iş hayatının her anında ihtiyaçlarını karşılayacak içeriklere ulaşabiliyor. İçerik serisi, temel kuralların anlatıldığı videolarla başlarken çalışanların yeni işindeki ilk 30 günde uygulaması gereken pratikler de anlatılıyor. Bunları ‘başarı kriterlerini anlayabilmek’, ‘davranışlar ve algı’, ‘değeriniz’, ‘yaptıklarınızı gösterebilmek’ konu başlıkları takip ediyor. Serinin kapanış videolarında ise ofis içi iletişim ve yöneticilerle doğru ilişki kurmanın pratikleri açıklanıyor.

“Katılımcıların yeni işyerlerine uyumlanmasını sağlıyorum”

‘İş Hayatına Hoş Geldiniz’ programı ile katılımcıların yeni işlerinde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri için yapması gerekenleri paylaştığını söyleyen Çalışan Bağlılığı Danışmanı Bertay Fişekçi, 23 yıllık kariyer hayatımda farklı ülkelerden insanlarla çalışma imkanım oldu. Bu sürecin 5 yılını da Almanya’da geçirdim. Çalıştığım büyük kurumsal şirketlerde daha iyi takım çalışması, insan odaklı şirket kültürü ve çalışan memnuniyeti hususlarında incelemeler yapıp, gözlemledim. Edindiğim tecrübelerle sektörümü değiştirerek bu konuda çalışmaya başladım” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Benim için artık, deneyimlerimi gençlere aktarma zamanı. 'İş Hayatına Hoş Geldiniz’ ile birlikte kariyer yolculuğuna çıkacaklara ya da yeni bir kurumda işe başlayanlara yol gösteriyorum. Kişilerin işinin de ötesinde optimum performansa ve refaha ulaşmasını sağlıyorum. Ayrıca zaman yönetimine, şirketin kurallarıyla kendi alışkanlıklarını uyumlamaya, çalışma ortamını analiz etmeye dair detaylı bilgilerle yol haritası sunuyorum. Hem diğer insanlarla doğru etkileşim kurmalarının hem de kariyerlerini doğru yönetmelerinin önünü açıyorum. Yeni bir kurum kültürüne uyumlanmak, kariyerini doğru adımlarla inşa etmek isteyen herkesi programıma bekliyorum.”