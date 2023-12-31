Çalışanların yol ve yemek ücretleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayınlandı

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Çalışanların yol ve yemek ücretleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayınlandı
Çalışanların yol ve yemek ücretlerinin belirlendiği karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, yemek parası istisnai tutarı günlük 170 liraya yol parası ise 88 liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin dünkü (30 Aralık) mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan tebliğle, günlük 110 lira olan yemek parası istisna tutarı 2024 yılı için 170 liraya, 56 lira olan yol parası istisna tutarı da 88 liraya çıktı.

Böylece, aylık 4 bin 420 lira yemek parası, 2 bin 888 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre işverenler, çalışanlarına günlük yemek bedeli tutarında yemek desteğinde bulunduklarında, devlet yapılan ödemeyi Gelir Vergisi, Damga Vergisi, SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Priminden istisna tutuyor.

Gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek ücreti her sene yeniden belirleniyor.

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