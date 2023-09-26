Çalıştığı inşaattan düşen liseli Zekai hayatını kaybetti

Dikici’nin haftada bir gün okula gittiği, diğer günlerde elektrik tesisat işlerinde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili firma sahibi ve ustabaşı gözaltına alındı.

İnşaatta elektrik tesisatı döşüyordu

Çocuk işçi cinayeti, dün saat 19.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Gümüşpala Caddesi’nde meydana geldi. İnşaatta elektrik tesisatı döşeme işinde çalışan Zekai Dikici, 5. kattan düştü. İnşaattaki diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dikici, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalı 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Zekai Dikici’nin de haftada bir gün eğitim için okula gittiği, diğer günlerde özel bir iş yerinde elektrik tesisat işlerinde çalıştığı öğrenildi. Zeka Dikici’nin ölümü sonrası soruşturma başlatan polis, firma sahibi Ş.B. ve ustabaşı R.Y.'yi gözaltına aldı. Dikici’nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.