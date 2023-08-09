Çalıştığı işyerini soydu

İstanbul Yunus Emre Mahallesi’nde bir tekstil atölyesinde haftada ortalama 40 ürünün eksik geldiğini fark eden atölye sahipleri, işe 2 ay önce giren kadından şüphe etmeye başladı. İşyeri sahibi ve çalışanlar kadını takibe aldı.
Kadının üzerinde şişkinlik olduğu fark edilince üzerini çıkarması istendi. Kadının üzerinden yaklaşık 8 ürün çıkarıldı.
BİZDEN TAM 15.000 TL PARA KESTİN
İşyeri sahibi kadının üzerinden çıkan kıyafetler sonrası “bizden tam 15.000 tl para kestin abla yakışıyormu yaşından başından utan. Biz sana güvendik dükkana aldık diyerek isyan etti.” Olay sonrası kadının işine son verildi.