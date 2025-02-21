Call of Duty'yi Ninja Kaplumbağalar bastı

Call of Duty: Black Ops 6, uzun süredir oyun dünyasında adından sıkça söz ettiriyor ve 2024 yılı itibarıyla yeni içeriklerle dolu ikinci sezonuyla oyuncularını heyecanlandırmaya devam ediyor. Activision, ikinci sezonun içeriğini yeniden doldurarak, özellikle dikkat çeken bir işbirliğine imza attı. Artık, Ninja Kaplumbağaları oyuna dahil oluyor. Bu yeni karakterler, hem Black Ops 6 hem de Warzone’da karşımıza çıkacak.

Ancak, bu işbirliğiyle ilgili bazı kafa karıştırıcı detaylar da bulunuyor. Oyuncular, her bir Ninja Kaplumbağası karakterini ayrı ayrı satın almak zorunda kalacak. Bir karakterin "skin"i yani görsel kostümü, 2.400 COD puanı karşılığında satın alınabiliyor. Bu da 19,99 euro ediyor. Bu durumda, tüm dört karakteri almak için toplamda 80 euro ödemek gerekiyor ki, bu miktar oyunun tam fiyatına denk geliyor. Dolayısıyla, bir "paket" halinde satışa sunulmamaları oyuncularda büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor.

TORTULAR BÜYÜTÜRKEN CÜZDANLARI BOŞALTIYOR

Evet, Ninja Kaplumbağaları hayranları için heyecan verici bir yenilik, ancak bunun bedeli oldukça yüksek. Ek olarak, özel bir "premium pass" yani geçiş bileti, Tortular için 9,99 euro fiyat etiketi taşıyor. Bu paket, oyunun içerisine Splinter karakterinin de dahil olduğu özel bir içerik sunuyor. Yani, oyuncular, oyunun tamamı kadar bir ücret ödeyerek bu karakterlere sahip olabiliyor.

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Ancak, bu pahalı içeriklerin tamamen isteğe bağlı olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani, oyuncular bu kozmetik öğeleri satın almadan da oyunun keyfini çıkarabilirler. Ayrıca, Black Ops 6’nın bu yeni sezonu, sadece ücretli içeriklerle değil, aynı zamanda yeni haritalar ve oyun modlarıyla da oyuncuları cezbedecek. Sezonun yeni haritalarından biri olan "Grind Ooze", Black Ops II’deki eski bir kaykay parkında geçiyor ve 6’ya 6 mücadeleye olanak tanıyor. Diğer harita ise "Bullet", hızlı bir trenin içinde gerçekleşen çatışmalara ev sahipliği yapıyor.

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YENİ SİLAHLAR VE OYUN MODLARI BEKLENİYOR

Yeni sezonda, oyunculara farklı oyun modları ve yeni silahlar da sunuluyor. Özellikle Ninja Kaplumbağaları’na özel silahlar, bu sezonun en çok konuşulan öğeleri arasında yer alacak. Oyuncular, 27 Şubat - 13 Mart tarihleri arasında Ninja Kaplumbağaları’na adanmış özel bir etkinlikte bu silahları deneyimleyebilecekler.

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Call of Duty: Black Ops 6, oyun dünyasında sadece grafiksel yeniliklerle değil, aynı zamanda ilgi çekici işbirlikleriyle de fark yaratmaya devam ediyor. Ancak, bu tarz içeriklerin yüksek fiyatları, oyuncu topluluğunda bazı tepkilere yol açıyor. Yine de, oyunseverlerin bu yenilikleri ne derece kabul edeceği merak konusu.