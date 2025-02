Call of Duty sevenlere müjde: Modern Warfare 2 geri dönüyor

2003 yılından itibaren piyasaya sürülen her yeni Call of Duty oyunu, oyun dünyasında büyük bir etki yarattı. Oyuncuların gönlünde taht kuran bu seri, piyasaya sürüldüğü her yıl büyük başarılar elde etti. Ancak serinin en sevilen oyunlarından biri olan Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009), hala kendine olan ilgiyi koruyor. Şimdi, bu unutulmaz oyun, resmi olarak Xbox Game Pass üzerinden oyunculara sunulacak.

Bu gelişme, 2023’ün Ekim ayında Microsoft’un Activision Blizzard’ı 75.4 milyar dolar karşılığında satın almasının ardından, Call of Duty oyunlarının Xbox Game Pass platformuna dahil olacağı beklentilerini de güçlendirdi. Birçok oyuncu, bu serinin tüm oyunlarının Game Pass sistemine dahil edilmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Özellikle Modern Warfare 2, serinin en çok beğenilen yapımlarından biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Call of Duty: Modern Warfare 2'nin Xbox Game Pass'e gelişi, beklenen bir gelişme oldu. Xbox Era ve Insider Gaming’in elde ettiği bilgilere göre, bu oyun Mart ve Nisan 2025 arasında Game Pass kullanıcılarıyla buluşacak. Ancak bu sürümün, 2020 yılında remaster edilen ve sadece kampanya modunu içeren versiyon olup olmayacağı henüz kesinlik kazanmış değil.

Oyun dünyasında Modern Warfare 2, hem tek oyunculu kampanyası hem de çok oyunculu modu ile bir fenomen haline gelmişti. Oyuncular, bu oyunu tekrar oynayarak eski günlere dönme fırsatına sahip olacak. Remaster edilen versiyon, yalnızca kampanya modunu içeriyordu, bu yüzden çok oyunculu modu bekleyen oyuncular için asıl sürpriz, orijinal versiyonun gelmesi olacak.

Bununla birlikte, Call of Duty serisinin önceki oyunlarının da Xbox Game Pass’e dahil edilmesi, oyunculara nostaljik bir deneyim yaşatacak. Microsoft ve Activision’dan resmi açıklamalar gelene kadar, bu gelişme hakkında yapılan spekülasyonların doğruluğunu kesin olarak bilmek mümkün olmasa da, birçok oyuncu bu oyunun Xbox Game Pass’e dahil olmasını dört gözle bekliyor.

Call of Duty serisi için heyecan verici bir dönem başlıyor ve bu geri dönüş, oyunculara Modern Warfare 2’nin heyecanını bir kez daha yaşama fırsatı verecek. Eğer oyun, çok oyunculu moduyla birlikte sunulursa, eski Call of Duty hayranları için unutulmaz bir deneyim olacak.