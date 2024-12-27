Cam silme faciayla bitti! Dördüncü kattan beton zemine düştü

Olay, Nilüfer ilçesinin İhsaniye Mahallesi Okan Sokak'ta sabah saat 10.30 sıralarında gerçekleşti. Camları silen Kadakal, dengesini kaybedip aşağıya düştü. Komşuları, sesi duyup pencerelerden baktıklarında Kadakal'ı hareketsiz halde gördü ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Kadakal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay anında evde yalnız olduğu öğrenilen Kadakal'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ailesi, ölüm haberini alıp eve geldiklerinde büyük bir üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cam silerken 7’nci kattan düşerek hayatını kaybetti

Cam silerken düşen genç kız yaşamını yitirdi