Çamaşır kurutma makinesi alev alarak yandı. Evdeki saklı tehlike!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çamaşır kurutma makinesi alev alarak yandı. Evdeki saklı tehlike!

Oturum alanını büyük tutmak için yeni yapılan binaların çoğunda çamaşır asmaya bile balkon bulunmaması kurutma makinelerine talebi artırdı. Zonguldak'ta bu makinelerden biri yandı. Ev sahibi makineyi merdiven boşluğuna atarak dairesinin yanmasına son anda engel oldu.

Son yıllarda yapılan binalarda oturum alanını büyük tutmak isteyen müteahhitler, kendince çözüm aramaya başladı. Müteahhitler ya adım bile atamayacak kadar sözde balkon yapmayı tercih ederken, bazıları ise balkona ayıracak alanı evin içine katarak metrekareyi büyütüyor.

Bu evleri tercih eden vatandaşlar da özellikle çamaşır kurutacak yer bulunmadığı için çamaşır kurutma makinesi almak zorunda kalıyor. Yer sorunu olduğundan kurutma makinelerini çamaşır makinelerinin üstüne koyarak yerden tasarruf ediyor.

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Merkez Mahallesi'nde oturan S.A.'nın evinde çalışan çamaşır kurutma makinesi, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yanık kokusunu alan S.A. makinenin alev aldığını görünce çamaşır kurutma makinesini var gücüyle kavrayarak apartman boşluğuna attı. Aparman duman dumanla kapandı.

APARTMAN DUMANLA KAPLADI

Evinin yanmasına engel olan S.S. durumu 112'ye ihbar etti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Duman apartmandan tahliye edildi.

Kendi evinde de çamaşır kurutma makinesi kullandığını söyleyen bir kadın "Hayatımıza yeni girdi. İlk çıktığında aldım. 2 sefer motoru değişti. Bir seferde büyük kapağı. Allah'tan sigortasını fark vererek uzun yaptırmıştım. Sürekli arıza veriyor. Kurutma makinesinin yanmasına hiç şaşırmadım" dedi.

Makinenin neden yandığı araştırılıyor.

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