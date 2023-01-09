Sevilen dizi Camdaki Kız’da sular durulmuyor. Son bölümde Feride’nin ölümü Nalan’da şok etkisi yaratırken 64. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle yayınlanmayan Camdaki Kız dizisi 64. bölümüyle bu hafta Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Peki, Camdaki Kız’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

CAMDAKİ KIZ’DA NELER OLACAK?

Annesi Feride'yi kaybeden Nalan adeta yıkılıyor. Feride'nin ölümünü fırsat bilen Hayri, Nalan'la yeniden birlikte olmak için harekete geçiyor. Ancak Hayri, Nalan'ın sert tavrı ile karşılaşıyor. Öte yandan Nalan'ın sonradan ortaya çıkan babası Metin, kızına kavuşmak için hamle yapıyor. Nalan ise teselliyi Muzo'nun kollarında arıyor.

CAMDAKİ KIZ 64. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI?

12 Ocak Perşembe günü yeni bölümü yayınlanacak Camdaki Kız’ın 64. Bölüm fragmanı yayınlandı.