24 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Camdaki Kız 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaştığı Camdaki Kız dizisinin 72. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 15:51
Takip Et

Camdaki Kız 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
+
Aa
-

Camdaki Kız izleyicisi 72. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hayri ile Nalan baş başa olduğu bir an lokantaya eşi ve çocukları gelir. Başta Nalan hiçbir şeyden şüphelenmez.

Nalan'ın etrafındaki herkes ise Hayri'nin evli olabileceğinden ve çocukları olduğundan şüphe duyar.

Nalan, Hayri'ye toz konduramazken gerçek ile karşı karşıya kalır. Nalan, Hayri'nin evli olduğunu ve çocukları olduğunu öğrenir.

CAMDAKİ KIZ 72. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
1
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
2
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
3
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
4
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
5
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
6
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿AKP seçim için vatandaşın canını hiçe sayıyor!
7
﻿AKP seçim için vatandaşın canını hiçe sayıyor!
﻿AKP seçim için vatandaşın canını hiçe sayıyor!
﻿Spor Toto 1. Lig'de dört maçın saati değişti
﻿Spor Toto 1. Lig'de dört maçın saati değişti
﻿Spor Toto 1. Lig'de dört maçın saati değişti
﻿Muhalif paylaşımlar Tarkan'a yasak getirdi. TFF: Biz yapmadık
﻿Muhalif paylaşımlar Tarkan'a yasak getirdi. TFF: Biz yapmadık
﻿Muhalif paylaşımlar Tarkan'a yasak getirdi. TFF: Biz yapmadık
﻿Uzun süren öksürükler tehlikeli hastalığın belirtisi
﻿Uzun süren öksürükler tehlikeli hastalığın belirtisi
﻿Uzun süren öksürükler tehlikeli hastalığın belirtisi
﻿Kuzey Kore insansız su altı nükleer saldırı aracını test etti
﻿Kuzey Kore insansız su altı nükleer saldırı aracını test etti
﻿Kuzey Kore insansız su altı nükleer saldırı aracını test etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.