Camdaki Kız izleyicisi 72. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hayri ile Nalan baş başa olduğu bir an lokantaya eşi ve çocukları gelir. Başta Nalan hiçbir şeyden şüphelenmez.

Nalan'ın etrafındaki herkes ise Hayri'nin evli olabileceğinden ve çocukları olduğundan şüphe duyar.

Nalan, Hayri'ye toz konduramazken gerçek ile karşı karşıya kalır. Nalan, Hayri'nin evli olduğunu ve çocukları olduğunu öğrenir.

CAMDAKİ KIZ 72. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?