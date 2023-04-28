Camdaki Kız izleyicisi 77. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sedat, Nalan'ın evine ziyarete gelir ve bu ziyaret Nalan ile Hayri arasında gerilime ve tartışmaya neden olur.

Hayri, Sedat'ın ziyaretiyle birlikte Nalan'ın üzerindeki baskılarını artırır. Kendisinden başka biriyle görüşmesine izin vermez ve bu baskı Nalan'ı bunaltır. Hayri Nalan'a karşı sevgisi saplantıya dönüşmektedir.

Muzo ve Billur, Nalan'ın Hayri'den ayrılmaması üzerine büyük hayal kırıklığına uğrar ve çileden çıkarlar.

Billur, Nalan'dan uzaklaşırken Muzo, Nalan'ın kendi yolunu bulması için yardımlarına devam eder.

Sedat, Nalan'ı unutamamıştır ve hayatında biri olmasından rahatsız olmaktadır. Nalan'ın hayatında kim olduğunu öğrenmeye karar veren Sedat, sonunda gerçekleri öğrenir...

CAMDAKİ KIZ 77. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız 77. yeni bölümüyle 4 Mayıs Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak.