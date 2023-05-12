Camdaki Kız izleyicisi 79. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Muzo ve Billur, Döndü ve İsmail aşklarına kavuşmuştur. Döndü, Muzo ve Billur'un mutluluğuyla konakta çifte bayram havası yaşanmaktadır.

Sedat ve Nalan uzun bir süre sonra ilk kez karşılaşırlar. Nalan'ın her kararını müdahale eden Hayri, ondan habersiz konağa gittiğini duyunca küplere biner.

Nalan, Hayri'yle birlikte olma kararı vermişken, Sedat gittiği terapi sayesinde eskisinden çok daha iyi bir durumdadır. Artık çok daha özgüvenli görünen Sedat, tüm şirketi yönetmektedir.

Nalan ve Hayri'nin samimi görüntülerini gören Sedat'ın bir planı vardır. Nalan'ın kariyerinin devam etmesi ona bir fırsat sağlar. Nalan ise bu fırsatı da Hayri yüzünden kaçırır.

Hayri, heyecanla yeni mekanın açılışını yaparken Laz Kızı ve onun gizemli hayat hikayesiyle karşı karşıya kalır.

Yeniden kebapçıya gelen ve mekandaki müşterileri kaçıran Laz Kızı, en sonunda Hayri'yle tanışıyor.

CAMDAKİ KIZ 79. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız 79. yeni bölümüyle 18 Mayıs Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak.