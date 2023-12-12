Camideki ayakkabı hırsızı kameraya yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

KAYNAK: İHA
Camideki ayakkabı hırsızı kameraya yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki Yeni Fatih Camii’nde; cami cemaatinin yatsı namazına başlamasını fırsat bilen kimliği belirsiz bir kişi, etrafını kontrol ederek kimsenin olmadığından emin olunca 2 dakika arayla birer çift ayakkabı çaldı.

Caminin tuvaletlerine giderek burada ayakkabısını çaldığı ayakkabı ile değiştiren şüpheli, daha sonra uzaklaşarak kayıplara karıştı. O anlar caminin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Ayakkabısı çalınan vatandaşların şikâyeti üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri ise hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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