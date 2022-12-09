Camın ışıkla dansı AKM'de

Küratör Seda Yavuz'un Türkiye'de cam sanatının en büyük destekçilerinden Cam Ocağı Vakfı'nın 2.300 parçayı aşan koleksiyonundan titizlikle seçtiği eserlerden oluşan sergi cam sanatını keşfetmek için benzersiz bir deneyim sunuyor. "Uyum ve Denge: Cam Işıkla Yaşar" sergisi 25 Aralık'a kadar AKM Galeride ziyaret edilebilir.

Özgül Özkan Yavuz, açılış ziyaretinde yaptığı konuşmasında: "İstanbulumuz başta Beykoz olmak üzere; cam konusunda da inanılmaz bir birikimi var. Çubuklu'da kurulan imalathane ile ülkemiz camcılığı farklı bir noktaya geldi. Aslında çok önemli bir kültürel miras konusu bütün bu cam yolculuğumuz. Ne mutlu ki ülkemizin önemli girişimleriyle bu sene Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Cam Yılı ilan edildi. Biz bu sergiyi burada açıyoruz; eş zamanlı olarak da dün New York Türkevi'nde yine çok kıymetli cam sanatçılarımızın eserlerinden oluşan bir sergiyi de uluslararası bir alanda ziyarete açmış olduk. Orada da Türk cam sanatçılarını New York'ta farklı mecralarla tanıştırma imkanımız olacak.'' dedi.

Sergi kapsamında ayrıca 23 Aralık tarihinde, Doçent Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ağatekin, ''Dünyada ve Türkiye'de camın sanat alanı içindeki gelişimi'' isimli bir söyleşiyle sanatseverlerle buluşacak. Profesör Dr. Mustafa Ağatekin saat 17:00'da AKM Kütüphanesi'nde başlayacak olan söyleşisinde, hem Türkiye'de hem de dünyada gelişen sanatta camın rolünü, tarihini, gelişimini ve camın sanatla olan bağını dinleyiciye aktaracak.