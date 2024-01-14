Caminin minaresindeki paratoneri 6 ok sandı. 'CHP'nin oklarının olduğu camide namaz kılmam' dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Caminin minaresindeki paratoneri 6 ok sandı. 'CHP'nin oklarının olduğu camide namaz kılmam' dedi
Konya’da bir vatandaş caminin tepesinde paratoneri CHP’nin 6 oku olduğunu iddia ederek, “Bu caminin minaresinde CHP’nin okları(amblemindeki 6 ok) var. Burada ömrüm boyunca namaz kılmadım kılmam.” İfadelerini kullandı.

Konya'da bulunan Şerafettin Camii ve Alâeddin Camii hakkındaki spekülasyonlar yıllardır dilden dile konuşuluyor.

Halk arasında Şerafettin Camii’nin minaresinde bulunan 5 ok, ve Alâeddin Camii tepesinde bulunan 6 okun CHP’nin tek parti döneminde yerleştirdiği iddia ediliyor.

Özellikle yerel ve bazı yaygın basın kuruluşları da Şerafettin Camisi’nin minaresindeki alemde bulunan okların CHP dönemini simgelediğini defalarca yazdı.

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"CAMİİNİN MİNARESİNDEKİ OKLARI CHP YAPTI BURADA ÖMRÜM BOYUNDA NAMAZ KILMADIM"

Bir sokak röportajına konuşan vatandaş ise caminin üzerindeki bu tartışmalı paratonerler için, “Bu caminin minaresinde CHP’nin okları(amblemindeki 6 ok) var. Burada ömrüm boyunca namaz kılmadım kılmam.” İfadelerini kullandı. O röportaj sosyal medyanın gündemine oturdu.

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