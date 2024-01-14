Caminin minaresindeki paratoneri 6 ok sandı. 'CHP'nin oklarının olduğu camide namaz kılmam' dedi

Konya'da bulunan Şerafettin Camii ve Alâeddin Camii hakkındaki spekülasyonlar yıllardır dilden dile konuşuluyor.

Halk arasında Şerafettin Camii’nin minaresinde bulunan 5 ok, ve Alâeddin Camii tepesinde bulunan 6 okun CHP’nin tek parti döneminde yerleştirdiği iddia ediliyor.

Özellikle yerel ve bazı yaygın basın kuruluşları da Şerafettin Camisi’nin minaresindeki alemde bulunan okların CHP dönemini simgelediğini defalarca yazdı.

"CAMİİNİN MİNARESİNDEKİ OKLARI CHP YAPTI BURADA ÖMRÜM BOYUNDA NAMAZ KILMADIM"

Bir sokak röportajına konuşan vatandaş ise caminin üzerindeki bu tartışmalı paratonerler için, “Bu caminin minaresinde CHP’nin okları(amblemindeki 6 ok) var. Burada ömrüm boyunca namaz kılmadım kılmam.” İfadelerini kullandı. O röportaj sosyal medyanın gündemine oturdu.