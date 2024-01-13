Dün ibadete açılan cami bugün yandı. 1880-1885 yılları arasında inşa edilmişti

Rize'de restorasyon çalışmaları tamamlanıp dün ibadete açılan tarihi Akmescit Camisi'nin çatısına, bu sabaha karşı isabet eden yıldırım, yangına neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında caminin halıları ve çatısı yandı.