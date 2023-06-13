Çamura saplanan çöp kamyonu işçilerin üzerine devrildi

Kamyonun arkasında bulunan iki işçiden biri, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, işçiyi sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Güfte Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Belediyeye ait çöp kamyonu, çöp topladığı sırada geri manevra yapmaya başladı. Ancak kamyon, daha önce kazılmış ve asfalt atılmamış olan yolda çamura saplandı. Kamyonun arkasında bulunan iki işçiden biri olan A.K., aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kamyonun arka kısmını keserek işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ise işçiyi ambulansla hastaneye götürdü. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.