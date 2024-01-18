Can Ataklı PKK terör örgütüdür dedi sonra kendini ifade edemeyince saçmaladı sonra yine topladı

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen gazeteci Can Ataklı, bu sefer de terör örgütü PKK ile ilgili sözleri sonrası eleştirilerin odak noktası oldu.

Ataklı "Her cümleye bölücü terör örgütü tanımı koyuluyor. Bence artık bu bölücü tanımı yanlış." dedi.

"Dikkat edin bakın PKK, çok uzun süredir sivil halka yönelik bir operasyon yapmıyor, bombalar falan patlatmıyor, hedef asker." diyen Ataklı, "Bir örgüt asker öldürüyorsa bunun dünyada ya da askere saldırıyorsa, dünyadaki karşılığı terör olmadığıdır." diye konuştu.

Ataklı'nın bu sözleri, sosyal medyada kısa sürede yayılırken çok sayıda tepki paylaşımı yapıldı.

Ataklı'nın tepki çeken açıklamaları şu şekilde:

"Daha altını çizerek böyle her cümleye bölücü terör örgütü, bölücü terör örgütü. Ben de diyorum ki artık bu bölücü tanımı bence yanlış. Noktayı koymamız lazım.

Başına bir sıfat eklediğiniz an ne oluyor biliyor musunuz? Dünyada bu terör örgütü terör örgütü olarak değil, kendi özgürlüğü, kendi bağımsızlığı, kendi hakları için mücadele eden insanlar durumuna geliyor.

Eski Orgeneral şimdi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler diyor ki, aldığımız tedbirlerle PKK artık şehirlere gelemiyor. Oralarda masum insanlara eylem yapmıyor.

Dikkat edin bakın PKK, çok uzun süredir sivil halka yönelik bir operasyon yapmıyor, bombalar falan patlatmıyor, hedef asker. Bir örgüt asker öldürüyorsa bunun dünyada ya da askere saldırıyorsa, dünyadaki karşılığı terör olmadığıdır."