Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı İşte Ataklı'nın kesilip biçilmemiş o konuşması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı’nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak ele aldı.

Başsavcılık, Ataklı'nın yayındaki sözleri sonrası hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

ŞEHİDİN BABASINDAN TEPKİ

Şehit cenazesi esnasında eline mikrofonu alana baba Mehmet Aslan, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" demişti.

“AMA ELİNE MİKROFON VERİP SÖYLETENLERE TABİ BUNU SÖYLÜYORUM”

Can Ataklı, bugün YouTube kanalından yaptığı canlı yayında, şehit babasının sözlerine ve Manisa'da Özgür Özel'e yönelik provokasyonlara tepki gösterdi.

Ataklı canlı yayında, "Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Vatandaşın böyle bir falan göstermesine gerek yok" dedi.

Ataklı'nın "Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var? Ama eline mikrofon verip söyletenlere tabi bunu söylüyorum. Acılı bir adam, eline mikrofon veriyorlar" şeklindeki sözleri ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.