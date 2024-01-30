Can Atalay kararının okunması için Meclis kapalı oturuma geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Can Atalay kararının okunması için Meclis kapalı oturuma geçti
TİP'li Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için karar Meclis'e geldi. Meclis Başkanvekili Bozdağ, kararın kapalı oturumda okunacağını açıkladı.

Cezaevinde tutuklu bulunan TİP’li milletvekili Can Atalay için Anayasa Mahkemesi’nden iki defa çıkan ‘Hak ihlali’ kararına rağmen Yargıtay tutukluluk halinin devamına karar vererek söz konusu kararı tanımadı. Ortaya çıkan tablo yargıda krize neden olurken

Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi için Meclis’te kararın okutulması bekleniyordu. AKP’den gelen son açıklamada kararın bugün ya da bu hafta içinde okunması bekleniyordu.

Meclis’te bugün gerçekleşen toplantıda Başkanvekili Bekir Bozdağ kararın gizli oturumda okunacağını belirterek salonun boşaltılmasını istedi.

Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi için karar kapalı oturumda okunacak.

KAPALI OTURUM TALEBİ CHP'DEN GELDİ

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Meclis'te yapılan oturumun kapalı şekilde devam edilmesi için verilen önergenin CHP tarafından verildiği bilgisi edinilirken, CHP'nin kapalı oturumu kararın okunmasını geciktirmek ve sürecin anbean Meclis tutanaklarına geçmesini sağlamak amacıyla istediği öğrenildi.

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